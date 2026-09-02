भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य की योजना पर चर्चा करने के लिए कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता (वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष) अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को गुरुवार तीन सितंबर 2026 को मुंबई स्थित अपने हेडक्वार्टर बुलाया है।

इस बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर भारत की हार की समीक्षा भी की जाएगी। बीसीसीआई (BCCI) महासचिव देवजीत सैकिया ने पहले कहा था कि बोर्ड इन हार के बाद भारत के विदेशी दौरों पर प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से यह बैठक टल गई थी।

जिन नतीजों की समीक्षा की होनी है, वे निराशाजनक हैं। जून में आयरलैंड में हुई दो मैचों की T20I सीरीज भारत 0-2 से हार गया। इस हार के साथ ही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का लगभग तीन साल से चला आ रहा लगातार 16 सीरीज में अजेय रहने का सिलसिला भी टूट गया।

इसके बाद इंग्लैंड का दौरा और भी खराब रहा। भारत पांच मैचों की T20I सीरीज 0-4 से हार गया। इन हारों में नॉटिंघम में 125 रनों से मिली करार हार भी शामिल थी। हालांकि, वनडे सीरीज में भारत ने कुछ सम्मान बचाया। बर्मिंघम में पहला मैच जीता, लेकिन अंततः वह सीरीज भी 1-2 से हार गया।

टीम इंडिया को इस साल के अंत में न्यूजीलैंड का दौरा करना है। 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई चाहता है कि टीम से जुड़े सभी पक्ष एक रणनीति पर साथ काम करें। बैठक में खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस सबसे अहम मुद्दों में से एक होंगे।

हाल के दिनों में कई खिलाड़ियों के अहम दौरों से पहले चोटिल होने को लेकर बीसीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की आलोचना हुई है। कई खिलाड़ियों का CoE पर भरोसा भी कम हुआ है। साथ ही खिलाड़ियों, CoE और चयन समिति के बीच बेहतर तालमेल और संवाद की कमी भी सामने आई है।

एक मामले में चयन समिति को यह जानकारी तक नहीं दी गई थी कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दौरे के लिए फिट नहीं हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी चोट के कारण बाहर हो गए थे, जबकि साई सुदर्शन को फिट होने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा।

बैठक में आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों पर पड़ने वाले वर्कलोड (काम का बोझ) और इसका उनकी फिटनेस पर असर भी चर्चा का अहम मुद्दा होगा। टीम प्रबंधन पहले भी बीसीसीआई से खिलाड़ियों के पूरी तरह फिट नहीं होने और उपलब्ध न रहने को लेकर चिंता जता चुका है।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा में भी चार खिलाड़ियों का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर है। जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का नौ सितंबर को फिटनेस टेस्ट होगा।

न्यूजीलैंड दौरे को देखते हुए बीसीसीआई यह भी चर्चा करेगा कि तेज गेंदबाजों को चोट से कैसे बचाया जाए और आगे खिलाड़ियों के चोटिल होने की संख्या कैसे कम की जा सकती है। हार्दिक पंड्या की फिटनेस और उनकी रिकवरी पर भी बैठक में चर्चा होगी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वरिष्ठ चयन समिति (पुरुष) चाहती है कि हार्दिक पंड्या 2027 वनडे विश्व कप के लिए उपलब्ध रहें। हालांकि, फिलहाल वह वनडे इंटरनेशनल में पांच-छह ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं।

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