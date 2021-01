ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके खिलाड़ियों का चोटिल होना जारी है। बीमार खिलाड़ियों की सूची में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी नाम जुड़ गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों के हवाले से कहा है कि जसप्रीत बुमराह पेट मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

चौथा टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर होना है। जसप्रीत बुमराह ने सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए भेजा गया। स्कैन रिपोर्ट में स्ट्रेन नजर आ रहा है। उनकी परेशानी गंभीर न हो जाए इसके चलते भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की सीरीज के आखिरी टेस्ट में खिलाकर कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता। बता दें कि तीसरे टेस्ट के दौरान रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी चोटिल हो कर पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं।

अब बुमराह के बिस्बेन टेस्ट मैच में नहीं खेलना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उमेश यादव पहले से ही इस सीरीज से बाहर हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रविंद्र जडेजा और हमुना विहारी भी चोटिल हो गए थे। ऋषभ पंत के भी अंगूठे में चोट लगी थी। हालांकि, बाद में स्कैन में पता चला कि उनकी चोट गंभीर नहीं है। हालांकि, तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन बल्लेबाजी के दौरान उन्हें मैदान में उपचार लेना पड़ा था।

India pacer Jasprit Bumrah ruled out of fourth Test against Australia due to abdominal strain: BCCI Sources

