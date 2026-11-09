छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हाल के दिनों में मध्य भारत के सबसे व्यस्त क्रिकेट स्टेडियम में से एक रहा है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक आदेश के बाद अब यहां घरेलू क्रिकेट मैचों का आयोजन नहीं किया जा सकता। नतीजतन, रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचों को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा और निकट भविष्य में इस स्टेडियम की उपलब्धता को लेकर भी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के पास नया रायपुर स्थित स्टेडियम का मालिकाना हक है। उसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करना पड़ा। छत्तीसगढ़ और आंध्र के बीच 26-29 अक्टूबर को होने वाला मैच मूल रूप से रायपुर में खेला जाना था। उसे विजयवाड़ा के पास मुलापाडु स्थित देवीनेनी वेंकट रमना प्रणीता ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया।

हैदराबाद के खिलाफ मैच हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में शिफ्ट

हैदराबाद के खिलाफ अगला मैच 2 नवंबर से शुरू होना था। उसे भी हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि बीसीसीआई द्वारा अंतिम समय में मैदान बदलने के कारण छत्तीसगढ़ के खिलाफ उनका ‘अवे’ (बाहरी) मैच असल में एक ‘होम’ (घरेलू) मैच बन गया।

फरवरी में त्रिपुरा के खिलाफ मैच पर अनिश्चितता

फरवरी में त्रिपुरा के खिलाफ होने वाला एक और रणजी ट्रॉफी मैच छत्तीसगढ़ के लिए ‘होम गेम’ होना है, लेकिन अभी यह पक्का नहीं है कि यह रायपुर में खेला जाएगा या नहीं। सीएससीए के एक अधिकारी ने बताया, ‘मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के पीछे कुछ कारण हैं। हमने मैदान पर रिनोवेशन (नवीनीकरण) का काम शुरू किया है और इसके अलावा एनजीटी का एक आदेश भी है। यही वजह है कि हम इन मैचों की मेजबानी नहीं कर पा रहे हैं।’

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का स्टेडियम

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का था। हालांकि, जनवरी 2026 में इसका प्रबंधन सीएससीएस को सौंप दिया गया, जिसने इसे 30 साल की लीज पर लिया है। इसमें लीज को आगे बढ़ाने (रिन्यू करने) का विकल्प भी शामिल है। प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद से सीएससीएस को एनजीटी के आदेशों का सामना करना पड़ा है।