रविचंद्रन अश्विन की लेग स्पिन ने बल्लेबाजों को किया परेशान, BCCI ने शेयर किया VIDEO

ईरानी ट्रॉफी में बुधवार (14 मार्च) विदर्भ और शेष भारत के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन लेग-स्पिन डालते दिखे, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। अश्विन इससे पहले फरवरी में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान भी बीच-बीच में इस तरह की गेंदबाजी कर चुके हैं। अश्विन ने इसे अपने तरकश में नए हथियार के रूप में शामिल किया है। चेन्नई लीग क्रिकेट में अश्विन ऑफ स्पिन के एक्शन में बेहतरीन लेग स्पिन कर चुके हैं।

लेग-स्पिन पर अश्विन ने पूर्व में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, “आईपीएल में जाने के लिए ये मेरी रणनीति का हिस्सा है। मैं अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ स्पिन को पिछले 10 साल तक फेंकने के बाद कुछ चीजों में बदलाव करना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होना चाहता। मैंने अपने करियर में कभी नहीं सोचा कि यह बहुत है। लक्ष्मीपति बालाजी ने मेरी काफी मदद की है।”

