भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टी-20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाना है। ये मैच बेंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। इसी अभ्यास के दौरान मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ मैदान पर पहुंचे जहां उन्होंने टीम के खिलाड़ियों और कोच रवि शास्त्री से मुलाकात की। इस मुलाकात की कई तस्वीरें बीसीसीआई ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की लेकिन इसमें एक तस्वीर में लिखे कैप्शन से यूजर्स असंतुष्ट नजर आ रहे हैं जिसको लेकर वो बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल बीसीसीआई ने इस मौके पर टीम के खिलाड़ियों के साथ द्रविड़ की कुछ तस्वीरें अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर कीं। ऐसी ही एक तस्वीर टीम के कोच रवि शास्त्री और द्रविड़ की भी थी जिसमें कैप्शन में बीसीसीआई ने लिखा कि जब भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज मिले। इस तस्वीर पर यूजर्स मजे लेने लगे। दरअसल उन्हें टीम के कोच शास्त्री को दिग्गज कहना पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा कि लगता है कि आपने राहुल और द्रविड़ को 2 अलग-अलग व्यक्ति मान लिया।

It seems you counted RAHUL & DRAVID as two different persons

— Anupam (@Anupam381) September 20, 2019