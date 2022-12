BCCI Selection Panel: चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह ने फिर ठोकी दावेदारी, टी20 वर्ल्ड कप के बाद छीन लिया गया था पद

Team India Selection Pnael: बीसीसीआई को पांच सदस्यीय चयन समिति का सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले कुछ पूर्व क्रिकेटरों को छोड़कर किसी भी ‘बड़े’ नाम से आवेदन नहीं मिला है।

BCCI Selection Committee: बीसीसीआई की नई चयन समिति के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। (फाइल फोटो)

