भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद पैटरनिटी लीव लेंगे। पहले टेस्ट से टीम से अलग होने की वजह से कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। मालूम हो कि कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा जनवरी के पहले सप्ताह में मां बनने वाली हैं।

बोर्ड सचिव जय शाह की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया का कि कोहली ने बीसीसीआई को पहले टेस्ट के बाद अपने भारत लौटने की योजना के बारे में जानकारी दी है। बीसीसीआई ने कैप्टन विराट कोहली की पैटरनिटी लीव मंजूर कर ली है। बोर्ड सचिव जय शाह ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर भी जानकारी दी। शाह ने कहा कि रोहित शर्मा वनडे और टी20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। उन्हें आराम दिया गया है।

उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित शर्मा की फिटनेस को मॉनिटर कर रही है। मेडिकल टीम इस संबंध में ऑल इंडिया सीनियर सेलेक्शन कमेटी को इस बारे में जानकारी देगी। बोर्ड ने रोहित शर्मा से बातचीत के बाद उन्हें पूरी तरह से फिट होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज में आराम देने का फैसला किया है। इस तरह रोहित शर्मा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम के तीन टेस्ट में शामिल होंगे।

बोर्ड ने यह भी बताया कि इशांत शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल किया जाएगा। जबकि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने कथित रूप से अपने कंधे की चोट को छुपाया था, को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बाहर कर दिया गया है। पहले सिर्फ टी-20 टीम में शामिल संजू सैमसन को एक अतिरिक्त विकेटकीपर के रूप में वनडे टीम में शामिल किया गया है।

