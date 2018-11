टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है जहां टी-20 सीरीज के बाद दोनों टीमों को 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलना है। मैदान में जमकर अभ्यास के साथ-साथ खिलाड़ी मस्ती के मूड में भी दिख रहे हैं। मस्ती करते हुए खिलाड़ी अपनी तस्वीरें साझा करते रहते हैं लेकिन इस बार बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर 1 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है जो धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में हिटमैन शर्मा, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, भुवी और जसप्रीत बुमराह दिख रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी रैपिड फायर सवालों के जवाब देते दिख रहे हैं। इसका नाम रखा गया है- वन मिनट रैप विद टीम इंडिया।

बीसीसीआई ने इस सवाल-जवाब वाले सेशन का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि किसको सबसे ज्यादा भूख लगती है, कौन फोन का आदी है इन सारी बातों का खुलासा हो गया है। इस एक मिनट के वीडियो में रोहित शर्मा एंड टीम ने हर सवाल का जवाब दिया है । इसका सभी खिलाड़ियों ने दिलचस्प जवाब दिया है जो धमाल मचा रहा है। ये वीडियो न सिर्फ मनोरंजन के लिहाज से खास है बल्कि ये साबित करता है कि ये खिलाड़ी अपने साथियों को कितने अच्छे से जानते हैं।

The 1-minute wrap with Team India

Who is always hungry? Who is a phone addict? Many fun facts about #TeamIndia on the sidelines of a headshot shoot.

Find out here —-> https://t.co/ECHJ56HhKe – by @28anand pic.twitter.com/jdPcjWF8g0

— BCCI (@BCCI) November 28, 2018