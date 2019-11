टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुकी है। अब टेस्ट सीरीज की बारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज होनी है। पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट पिंक बॉल (गुलाबी गेंद) से खेला जाएगा।

पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नियमिक कप्तान विराट कोहली भी छुट्टियां बिताकर टीम के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने मंगलवार यानी 12 नवंबर 2019 को नेट पर काफी पसीना बहाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक VIDEO पोस्ट कर इसकी पुष्टि भी की। बीसीसीआई ने वीडियो का कैप्शन लिखा, ‘ही इज बैक (वह लौट आया है), कप्तान विराट कोहली ने इंदौर में होने वाले पहले टेस्ट से पहले काफी देर तक नेट अभ्यास किया।’

बीसीसीआई की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करने लगे। कुछ लोगों ने पूछा कि दिन का वीडियो शाम को क्यों पोस्ट किया गया है? वहीं, कुछ लोगों ने विराट के फिर से मैदान पर लौटने का स्वागत किया। हालांकि, कुछ लोगों ने बीसीसीआई को ट्रोल भी किया।

