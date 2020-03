COVID-19: कोरोनावायरस के कारण पूरा देश 21 दिनों के लॉकडाउन है। इस दौरान डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, और गरीब-मजदूरों के लिए समस्या बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य उपकरणों को जुटाने की भी एक चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मदद की अपील की है। बड़े-बड़े अभिनेता से लेकर क्रिकेटर तक मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया तो क्रिकेटर सुरेश रैना ने 52 लाख रुपए से मदद की। इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का नाम भी जुड़ गया है। उसने 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

बोर्ड ने पीएम-केयर्स फंड में यह राशि जमा कराई है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा , ‘‘अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, बोर्ड के पदाधिकारियों और संबद्ध राज्य संघों ने पीएम-केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। संकट की इस परिस्थिति का सामना करने के लिए बोर्ड हर संभव मदद के लिए तैयार है। BCCI प्रधानमंत्री की पहल में योगदान करेगा। आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ यह एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है।’’

बोर्ड ने 51 करोड़ रुपए दान तो कर दिए लेकिन इससे क्रिकेट फैन नाराज हैं। उन्हें लगता है कि कमाई की तुलना में बीसीसीआई ने बहुत छोटी राशि दान में दी है। उसे देश के लिए इससे ज्यादा करना चाहिए था। एक फैन ने लिखा- बीसीसीआई के पास कितना पैसा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ IPL का 2022 तक का प्रसारण अधिकार यानी ब्रॉडकास्ट राइट्स इसने STAR को 16,347 करोड़ रुपए में बेचे हैं। आज उसकी बेशर्मी चर्चा में है तो उसने 50 करोड़ की भीख डाल दी। बेशर्म। एक फैन ने तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था- अमीर बने अमीर, ये गरीबों वाली आदत कब छोड़ोगे।

