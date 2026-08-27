जापान के पोर्ट हब नगोआ के पूर्वी क्षेत्र में स्थित छोटे से शहर निशिन में तकरीबन तीन हफ्तों के बाद दुनिया के कई बेहतरीन क्रिकेटर्स पहुंचने वाले हैं। 19 सितंबर को एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी। वहीं 17 सितंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा जैसे बड़े-बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेने इसमें उतरेंगे। अब इस क्रिकेट आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर पीसीबी, बीसीसीआई समेत कई क्रिकेट बोर्ड ने चिंता जताई है।

आपको बता दें कि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा। यह एक बेसबॉल ग्राउंड था जिसे इसी साल मार्च में इस आयोजन के लिए तैयार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के साथ बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान क्रिकेट के बोर्ड ने भी इस पर पीसीबी का समर्थन किया।

ACC के प्रतिनिधि जायजा लेने पहुंचेंगे नगोआ

इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि एसीसी अपने प्रतिनिधियों को जापान के इस क्रिकेट वेन्यू की रेकी और खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भेजेगा। इसको लेकर सूत्र ने बताया,”यह एकदम नया ग्राउंड है और पिच की क्वालिटी पर भी सवालिया निशान हैं। पिच एकदम नई है और इस पर मई में सिर्फ एक टूर्नामेंट ही हुआ है। इस कारण इसका बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है और यहां ठीकठाक ड्रेसिंग रूम भी नहीं हैं।”

बीसीसीआई ने इस मामले पर भारतीय ओलंपिक संघ और एशियन गेम्स की ऑर्गनाइजिंग कमेटी से भी बात करने की कोशिश की। इस पर IOA के अधिकारी ने कहा,”हमारा क्रिकेट से जुड़े तकनीकी मामलो में कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमनें बीसीसीआई को ऑर्गनाइजिंग कमेटी से बात करने को कहा है।” जानकारी के मुताबिक एशियन गेम्स की ऑर्गनाइजिंग कमेटी की तरफ से इन सवालों का मेल पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

होटल के छोटे कमरों ने बढ़ाई चिंता

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेटरों की रहने की व्यवस्थाओं पर भी चिंता जताई गई है। खिलाड़ियों का होटल वेन्यू से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार खेल गांव नहीं हैं और 15 हजार खिलाड़ियों को अलग-अलग तीन तरह की रहने की व्यवस्थाओं में बांटा गया है। जिसके लिए क्रूज, गेम्स विला और होटल शामिल हैं। एशियाई ओलंपिक काउंसिल के मुताबिक क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर, फुटबॉलर और सॉफ्टबॉल प्लेयर्स को नगोआ में होटल दिए जाएंगे।

इसको लेकर अधिकारी ने बताया,”होटल के जो कमरे बताए गए हैं उसमें दो लोगों का रहना मुश्किल है और उनके किट बैग व अन्य सामान के साथ दो लोगों के लिए यह बहुत छोटा है। यह एक बड़ी समस्या है कि होटल के कमरे छोटे हैं। अगर एक खिलाड़ी अपना किट बैग खोलेगा तो वहां खड़े होने तक की खास जगह नहीं बचेगी। हम इस समस्या को दूर करने के लिए इसका हल निकालने की कोशिश में लगे हैं।”

भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम 14 या 15 सितंबर को नगोआ पहुंचेंगी। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 17 सितंबर से होगी और हरमनप्रीत कौर ब्रिगेड का सामना मेजबान जापान की टीम से होगा। जबकि पुरुष टीम 28 सितंबर को अपना पहला मैच सीधे क्वार्टरफाइनल में खेलेगी। उससे पहले मेंस टीम दो क्लब साइड और जापान की टीम के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल सकती है।

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एशियन गेम्स 2026 में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान हो गया है। मेंस क्रिकेट में 10 और महिला क्रिकेट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान का सामना मेंस क्रिकेट में सीधे फाइनल में ही हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





