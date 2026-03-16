भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार 15 मार्च 2026 की रात नई दिल्ली में खिलाड़ियों को ‘बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स’ दिए। यह सम्मान उन्हें 2024–2025 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिये गए। सम्मान समारोह में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, टी20 विश्व कप 2026 में भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और दिग्गज ऑलरआउंडर हार्दिक पंड्या भी मौजूद थे।

सम्मान समारोह के दौरान वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या से रैपिड सवाल भी पूछे गए। सवालों के जवाब में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या ने अपने-अपने आदर्श खिलाड़ी, पसंदीदा मूवी, पहली कार या पहली बाइक और पहले वीडियो गेम के बारे में जानकारी दी।

आइडल खिलाड़ियों के नाम पूछे जाने पर अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह का नाम लिया, जबकि संजू सैमसन ने सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श बताया। हार्दिक पंड्या ने बताया कि वसीम जाफर उनके आइडल हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने ब्रायन लारा और युवराज सिंह को अपना आदर्श खिलाड़ी बताया।

पहला वीडियो गेम के बारे में पूछे जाने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘मेरा मानना है कि हर किसी को Cricket07 ई-स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। यही मेरा पहला वीडियो गेम था।’ संजू सैमसन ने जीटीएवाईसीटी (GTAYCT) का नाम लिया, जबकि हार्दिक पंड्या ने WWE को अपना पहला वीडियो गेम बताया। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘सर, मैं वीडियो गेम खेलता ही नहीं हूं।’ इस पर एंकर ने हंसते हुए कहा, ‘…क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका क्रिकेट ही वीडियो गेम की तरह ही है।’

पहली कार या पहली बाइक के बारे में पूछे जाने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘मेरी पहली स्कूटी एक्टिवा थी। मैं उसी से ग्राउंड आता-जाता था।’ संजू सैमसन ने वैगन-आर का नाम लिया, जबकि हार्दिक पंड्या ने बताया कि उनकी पहली कार मारुति 800 थी। हालांकि, इस सवाल पर वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही मासूमियत से कहा, ‘मैंने सर अब तक नहीं ली है।’

स्टेडियम में पहला मैच कौन सा देखा के सवाल पर संजू सैमसन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वह आईपीएल का मैच था। मैं भी उस टीम का हिस्सा था। उससे पहले मैंने कभी स्टेडियम में मैच नहीं देखा था।’ इस पर एंकर ने हैरानी जताते हुए पूछा, ‘सीरियस। आपने स्टेडियम में पहला गेम वह देखा जिसमें आप खेल भी रहे थे।’ इस पर संजू ने कहा, ‘ हां। मुझे नहीं याद है कि कभी मैंने उससे पहले स्टेडियम में मैच देखा हो।’

पसंदीदा मूवी और पसंदीदा एक्टर के बारे में पूछे जाने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है। मुझे वह फिल्म बहुत अच्छी लगती है। जहां तक एक्टर की बात है वह हमेशा बदलता रहता है। यह उस पर निर्भर करता है जो फिल्म मैं देख रहा होता हूं।’ संजू सैमसन ने बताया, ‘मुझे रजनीकांत सर की हर फिल्म बहुत पसंद है।’ हार्दिक पंड्या ने कहा, ‘मेरी पसंद भिन्न है, लेकिन मैं वास्तव में गॉडजिला को बहुत पसंद करता हूं।’ वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि उनकी पसंदीदा मूवी धुरंधर है।

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