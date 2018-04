BCCI Media Rights 2018 E-Auction: 44.4 बिलियन तक पहुंची BCCI मीडिया राइट्स के लिए बोली

BCCI Media Rights 2018 E-Auction LIVE UPDATES: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 3 अप्रैल को भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन कर रहा है। ये नीलामी अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए होगी। फिलहाल ग्लोबल राइट्स के लिए 44.4 बिलियन रुपये तक बोली लग चुकी है। बीसीसीआई ने टीवी और डिजिटल माध्यम पर अपने राइट्स को तीन चरणों में विभाजित किया है, जिसमें ग्लोबल टीवी अधिकार के साथ ROW डिजिटल राइट्स, भारतीय उपमहाद्वीप के डिजिटल राइट्स और ग्लोबल अधिकार पैकेज शामिल हैं।

डिजिटल राइट्स में पहले साल प्रत्येक मैच को लिए बेस प्राइज 8 करोड़, जबकि अगले 4 सालों के लिए 7 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं टीवी के लिए बेस प्राइज पहले साल 35 करोड़, जबकि अगले 4 साल 33 करोड़ रुपये होगा। पहले इसके लिए ऑक्शन 27 मार्च को होना था लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और सर्च इंजन गूगल अब जियो टेलीकॉम लिमिटेड और हॉस्टार को टक्कर देने जा रहे हैं। गूगल-फेसबुक अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई के डिजिटल राइट्स खरीदने की होड़ में उतर आया है।

BCCI Media Rights 2018 E-Auction UPDATES:

BCCI Media Rights: The process is in full swing. The bid is at INR 4244.00 Cr pic.twitter.com/2S8f9ojZnu

