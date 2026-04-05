भारतीय टेस्ट टीम का ग्राफ पिछले कुछ सालों में लगातार गिरता जा रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों के रिटायरमेंट के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया टेस्ट में बदलाव के दौर से गुजर रही है। युवा खिलाड़ी सेट नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 3, नंबर 4 की समस्या से टीम इंडिया उलझ रही है। ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल के बाद युवा टैलेंट को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार करने की खास योजना बनाई है।

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओए) ने वीवीएस लक्ष्मण के नेतृत्व में एक नई योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे युवा खिलाड़ी जून-जुलाई में होने वाले अंतर-सीओई टूर्नामेंट में चार-दिवसीय रेड बॉल मैच खेलेंगे। इस अंतर-सीओई टूर्नामेंट का उद्देश्य 25 साल से कम उम्र के 64 शीर्ष युवा क्रिकेटरों की पहचान करना और अगले दशक के लिए भारत की लाल गेंद की प्रतिभा को मजबूत बनाना है।

कैसे होगा खिलाड़ियों का चयन?

पीटीआई की जानकारी के मुताबिक सीओए से जुड़े सभी कोच और राष्ट्रीय चयनकर्ता (सीनियर, पाथवेज -भारत ए, भारत अंडर-23) और आयु-वर्ग (अंडर-19, अंडर-16) को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि, बेंगलुरु में होने वाले अधिकांश हाई परफॉर्मेंस शिविर के दौरान अगले एक वर्ष तक उनका मुख्य फोकस लाल गेंद की प्रतिभा पूल को सही दिशा में लाने पर होगा। जिससे निकट और दूर के भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा,”भारत इमर्जिंग टीम में केवल अंडर-25 खिलाड़ी शामिल होंगे और वे ‘शैडो टूर’ के लिए भारत ए टीम का भी हिस्सा बनेंगे। यह रोडमैप सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर को पूरी जानकारी देते हुए तैयार किया जाएगा। आईपीएल खत्म होने के बाद भारत अंडर-19 और एमर्जिंग (अंडर-25) दोनों टीम चार-दिवसीय मैच के लिए श्रीलंका का दौरा करेंगी। टीम का चयन अंतर-सीओई टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।”

कैसे होगा खिलाड़ियों का विभाजन?

योजना यह है कि 64 क्रिकेटरों का चयन किया जाएगा जिन्हें बाद में 16-16 खिलाड़ियों की चार टीमों में बांटा जाएगा। प्रत्येक टीम को सीओई में चार-दिवसीय लाल गेंद के दो मैच खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें मैच का उचित अभ्यास देने के लिए अलग-अलग तरह की पिचें उपलब्ध कराई जाएंगी।

इनमें से 25 क्रिकेटरों को जूनियर चयन समिति चुनेगी जबकि 25 अन्य क्रिकेटरों का चयन सीनियर समिति द्वारा किया जाएगा। इन 50 क्रिकेटरों के अलावा 14 अन्य खिलाड़ी वो होंगे जो आईपीएल का हिस्सा हैं। इनमें म्हात्रे, सूर्यवंशी और समीर रिजवी जैसे कुछ नाम शामिल हैं। यदि ये सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध रहते हैं तो इनके शामिल होने से 64 खिलाड़ियों की यह सूची पूरी हो जाएगी।

वैभव सूर्यवंशी का एक और कारनामा, 30 छक्के ठोक बनाया महारिकॉर्ड; मैक्सवेल और मैकगर्क को छोड़ा पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 18 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। इस पारी में वैभव ने एक ही छक्का लगाया लेकिन एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने मैक्सवेल और मैकगर्क को पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





