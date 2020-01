भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को टीम इंडिया (Team India) के खिलाड़ियों की सालाना कांट्रैक्ट (Annual Player Contracts) से बाहर कर दिया। यह कांट्रैक्ट अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक का है। Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने पिछली कांट्रैक्ट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी को ए ग्रेड में रखा था, जबकि इस बार किसी भी ग्रेड में रखना उचित नहीं समझा। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद धोनी के संन्यास लेने की खबरें तेज हो गईं हैं। धोनी को कांट्रैक्ट से बाहर करने के कारण सोशल मीडिया पर फैंस बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं।

@DrRaulVinci ने स्वीडन की रहने वाली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट 17 साल की ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) की संयुक्त राष्ट्र में दी उस स्पीच (Speech) के GIF के साथ ट्वीट किया, जिसमें वे कह रही थीं, How Dare You! @mai_b_Engineer_ ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक इंसान को हार्ट अटैक पड़ता दिख रहा है। @Deepak640xl_ ने अमित शाह की तस्वीर वाला मीम पोस्ट किया है। इसमें उनकी तस्वीर पर लिखा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा, 1- धोनी ने भारत में अपना आखिरी वनडे आर्मी की कैप पहनकर खेला। 2- वर्ल्ड कप में फेल हो गए। 3- बीसीसीआई के कांट्रैक्ट से बाहर किया। 4- टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। 5- रिटायरमेंट।

@NK2VLNSK इसका मतबल एक युग का अंत हो गया… धोनी बीसीसीआई सेंट्रल कांट्रैक्ट प्लेयर्स लिस्ट से बाहर कर दिए गए। @Phanishwarji ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे टीम, गेम स्पिरिट और देश के लिए कर सकते थे। टॉप ऑर्डर से लेकर सातवें नंबर तक बल्लेबाजी के लिए और टीम को जिताकर पवेलियन लौटे। शर्मनाक @BCCI’

#BCCI: M S Dhoni has been left out of New Annual Player Contract List for 2019-20 season. People of India:#ThankYouDhoni #Dhoni pic.twitter.com/5Y5iyNfS0A — Dr Raul Vinci (@DrRaulVinci) January 16, 2020

So, its END OF AN ERA … Dhoni dropped from BCCI Central Contract players list … Set one game in Ranchi or in Vizag, where he made 145 to become International Star as his last ODI and send him off #ThankYouDhoni — NK (@NK2VLNSK) January 16, 2020

He did everything that he could for the team, for the game spirit and for the nation. From coming in the top order and hitting the ball out of the ground to coming at no. 7 and finishing up the matches, a generation grew up. Shame, @BCCI.#thankyoudhoni #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/bXYxAcK6J4 — Phanishwar Sharma (@Phanishwarji) January 16, 2020

बता दें कि बीसीसीआई ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिए जारी कांट्रैक्टेड खिलाड़ियों की सूची में इस बार ए+ ग्रेड में सिर्फ तीन खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को रखा है। ए ग्रेड में 11 खिलाड़ी हैं। इसमें रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar), चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane), केएल राहुल (KL Rahul), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), मोहम्मद शमी (Mohd. Shami), इशांत शर्मा (Ishant Sharma), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), ऋषभ पंत (Rishabh Pant) शामिल हैं।



वहीं, ग्रुप बी में ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha), उमेश यादव (Umesh Yadav), युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और मयंक अग्रवाल शामिल हैं। ग्रुप सी में केदार जाधव (Kedar Jadhav), नवदीप सैनी (Navdeep Saini), दीपक चाहर (Deepak Chahar), मनीष पांडे (Manish Pandey), हनुमा विहारी (Hanuma Vihari), शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और वॉशिंगटन सुंदर। ग्रुप ए+ में शामिल क्रिकेटरों को 7 करोड़, जबकि ए ग्रुप में शामिल क्रिकेटरों को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। बी ग्रेड वालों का तीन और सी ग्रेड वालों का सालाना वेतन एक करोड़ रुपए है।



