BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट की प्राइज मनी बढ़ाई, रणजी विजेता टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए तो वहीं महिला क्रिकेट के लिए भी बड़ी घोषणा

बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट की प्राइज मनी को बढ़ाने का फैसला किया है। 2023-24 सीजन के लिए घरेलू टूर्नामेंट की शुरुआत 28 जून से होगी। अब रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।

बीसीसीआई ने पुरुष और महिला घरेलू टूर्नामेंट में प्राइज मनी में बढ़ोतरी की है। PTI Photo/Swapan Mahapatra)

