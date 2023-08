BCCI ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की अपील ठुकराई, वर्ल्ड कप शेड्यूल में नहीं होगा बदलाव

बीसीसीआई ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की अपील को ठुकराते हुए विश्व कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव से इनकार कर दिया है। विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा।

बीसीसीआई ने विश्व कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। फोटो सोर्स- BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की अपील को ठुकरा दिया है और यह साफ कर दिया है कि विश्व कप 2023 के शेड्यूल में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि अब आखिरी मौके पर वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव करना व्यवहार्य नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने यह मांग उठाई थी कि विश्व कप के कार्यक्रम में बदलाव किया जाए। इन मैचों का शेड्यूल बदलवाना चाहता था HCA एचसीए ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर कहा था कि हम लगातार दो मैचों का आयोजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों मैचों के बीच गैप रखा जाए और इसके लिए शेड्यूल में बदलाव किया जाए। एचसीए ने जिन मैचों में बदलाव की मांग की थी वह 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के बीच और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच थे। अब बीसीसीआई ने एचसीए की अपील को ठुकरा दिया है। एचसीए ने सहयोग करने की कही बात क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, एचसीए के एक अधिकारी ने बताया है कि हमने बीसीसीआई के साथ चर्चा की है और उनकी तरफ से यह संकेत दिए गए हैं कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए हम सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। एचसीए के अधिकारियों ने खेल व्यवस्था का हवाला देते हुए वर्ल्ड कप शेड्यूल में बदलाव की मांग की थी। Also Read रिंकू सिंह का आयरलैंड में जलवा; मैच खत्म होने के बाद फैंस को दिया समय, विस्फोटक पारी खेलने के पीछे की बताई वजह

Follow us on



instagram

telegram