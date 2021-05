फिटनेस समस्याओं से पार पा चुके हरफनमौला रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के लिये भारत की 20 सदस्यीय टेस्ट टीम में वापसी की है।

चयनकर्ताओं ने अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अर्जन नगवासवाला को भी स्टैंडबाय के तौर पर टीम में रखा है । अपेंडिक्स का आपरेशन कराने वाले के एल राहुल और कोरोना संक्रमित रिधिमान साहा को टीम में रखा गया है बशर्ते वे पूरी तरह फिट हो जायें । जडेजा और विहारी को आस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी । खराब फॉर्म से जूझ रहे स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को अपेक्षा के अनुरूप टीम से बाहर कर दिया गया है।

The All-India Senior Selection Committee has picked the Indian squad for the inaugural ICC World Test Championship (WTC) final and the five-match Test series against England. #TeamIndia pic.twitter.com/emyM8fsibi

— BCCI (@BCCI) May 7, 2021