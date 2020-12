बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने गुरुवार को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया। सीएसी ने पांच सदस्यीय टीम में अभय कुरुविला और देबाशीष मोंहती का भी चयन किया। अहमदाबाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की 89वीं सालाना आम बैठक के मौके पर ही नए पैनल का गठन किया गया।

भारतीय क्रिकेट टीम की नई चयन समिति का कार्यकाल इंग्लैंड सीरीज से शुरू होगा। चयनकर्ता चेतन शर्मा की अगुआई में इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट, पांच टी20 और तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम इंडिया चुनेंगे। इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होना है। चेतन शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं। उनकी बराबरी 2019 में मोहम्मद शमी ने की, जब उन्होंने इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली।

चेतन शर्मा ने अपने 11 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 23 टेस्ट और 65 वनडे में देश का प्रतिनिधित्व किया। इसमें 1987 विश्व कप में हैट्रिक लेना चर्चित उपलब्धि है। चेतन शर्मा ने 16 साल की उम्र में हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में टेस्ट पदार्पण किया। इससे एक साल पहले उन्होंने दिसंबर 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे आगाज किया था।

चेतन शर्मा, अभय कुरुविला और देबाशीष मोहंती के अलावा हरविंदर सिंह और सुनील जोशी भी चयन समिति का हिस्सा है। इस हिसाब से मौजूदा चयन समिति में पांचों गेंदबाज हैं। इनमें से चार तेज गेंदबाज रहे हैं। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला उम्मीदवार मुख्य चयनकर्ता बनता है।

क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (सीएसी) ने चयनकर्ता बनने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। मदन लाल की अध्यक्षता में सीएसी ने चेतन शर्मा के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। भारतीय क्रिकेट टीम का चयनकर्ता बनने के लिए अजित अगरकर, मनिंदर सिंह, नयन मोंगिया, एसएस दास और राणादेव बोस ने भी आवेदिन किया था।

The Cricket Advisory Committee (CAC) comprising Mr Madan Lal, Mr Rudra Pratap Singh and Ms Sulakshana Naik met virtually to select three members of the All-India Senior Selection Committee (Men).

