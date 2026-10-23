भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर पद की जिम्मेदारी प्रज्ञान ओझा को सौंपी थी। अब 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को बोर्ड ने जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष का ऐलान किया है। पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) द्वारा अवाना का चयन इस पद के लिए किया गया है।

सीएसी ने कई आवेदनकर्ताओं के इंटरव्यू किए और फिर परविंदर अवाना को अध्यक्ष बनाने के नाम पर सहमति बनी। इस समिति में अवाना की टीम में शामिल होंगे कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव। वहीं बची हुई पाचवें चयनकर्ता की पोस्ट पर जल्द ही नए नाम की घोषणा होगी।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ”क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने जूनियर क्रिकेट समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की। ” बयान के अनुसार, ”सीएसी ने आवेदकों की छंटनी की और उनके साक्षात्कार लिए। इस प्रक्रिया के बाद समिति ने परविंदर अवाना को अध्यक्ष तथा कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन अर्जुन यादव को सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश की। ”

परविंदर अवाना के करियर रिकॉर्ड पर नजर

परविंदर अवाना ने भारत के लिए कुल 2 टी20 इंटरनेशनल खेले थे और एक भी इंटरनेशनल विकेट नहीं ले पाए। वहीं ओवरऑल उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में जोड़कर 331 विकेट लिए थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास में 191, लिस्ट ए में 63 और टी20 क्रिकेट में 77 विकेट लिए थे। वह आईपीएल में 2012 से 2014 तक तीन सीजन पंजाब के लिए खेले और 33 मैचों में उन्होंने 39 विकेट झटके थे।

अवाना ने भारतीय इंटरनेशनल टीम के अलावा दिल्ली, इंडिया ए, शेष भारत की टीमों के लिए क्रिकेट खेला। वहीं वह आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का भी हिस्सा रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दिल्ली अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 की टीमों के लिए कोचिंग स्टाफ में नजर आ चुके हैं। वह बीसीसीआई की अंडर 19 टीम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी कई हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं।

वह वर्ष 2000 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। हैदराबाद की ओर से खेलने के बाद यादव ने कोचिंग शुरू की। वह हैदराबाद की सीनियर और अंडर-23 टीम के मुख्य कोच रहे हैं। वह 2022 से बीसीसीआई के मैच रेफरी के रूप में भी काम कर रहे हैं।

🚨 News 🚨



Parvinder Awana @ParvinderAwana appointed Chairperson of Junior Selection Committee.



Krishna Das, Rakesh Patel, N. Arjun Yadav appointed as members of the Committee.



More Details 🔽https://t.co/wRcnfMS5X0 — BCCI (@BCCI) October 23, 2026

BCCI ने किया नए चीफ सेलेक्टर का ऐलान, 626 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज की चयन समिति में हुई एंट्री

बीसीसीआई ने भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए नई चयन समिति घोषित कर दी है। वहीं समिति के एक मौजूदा सदस्य को बोर्ड ने सीनियर होने के नाते नया चीफ सेलेक्टर भी बनाया है। इसके अलावा 626 कुल विकेट लेने वाले पूर्व गेंदबाज की समिति में एंट्री हुई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





