विराट कोहली के बचाव में आया बीसीसीआई तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लपेटा

भारत ने अफगानिस्तान टेस्ट श्रृंखला के लिए टीमों का ऐलान कर दिया है। इसमें भारतीय टीम के मैच जिताने वाले लगभग सभी सितारों को शामिल किया गया है। लेकिन इस टीम में बल्लेबाज विराट कोहली शामिल नहीं हैं। ऐसे बड़े मौके पर विराट की गैर मौजूदगी के अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन जब इस पर कांग्रेस के महासचिव शशि थरूर ने ट्वीट किया तो बीसीसीआई ने विराट को अफगानिस्तान टीम में शामिल न करने पर सफाई पेश की। शशि थरूर ने लिखा,’ तो बीसीसीआई ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। विराट कोहली आईपीएल को काउंटी क्रिकेट से आगे रखते हैं। लेकिन अब वह काउंटी क्रिकेट को देश की टेस्ट मैच की टीम की कप्तानी से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वाह।’

So @BCCI makes its priorities clear: @imVkohli can put IPL ahead of county cricket but county cricket ahead of leading India in a Test match. Woah! @Ram_Guha @cricketwallah https://t.co/yyi1vZIzwn

