भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अपनी सालाना बैठक 18 सितंबर 2026 को बुलाई गई है। इसका आयोजन मुंबई में होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें से चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा अंडमान एंड निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन को एसोसिएट मेंबरशिप देने का। इसके अलावा आईपीएल चुनाव और आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा होगी।

इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई की इस सालाना बैठक में अंडमान एंड निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन को एसोसिएट मेंबरशिप देने का मुद्दा सबसे बड़ा चर्चा का विषय होने वाला है। अब तक अंडमान एंड निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि, यह एक रीजनल क्रिकेट बॉडी है जो इस केंद्र शासित प्रदेश में लगातार क्रिकेट को प्रमोट कर रही है। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 800 से ज्यादा द्वीपों में होने वाले क्रिकेट पर कंट्रोल करने पर विचार कर रहा है।

भारतीय बोर्ड द्वारा इसके लिए सभी सदस्यों को नोटिस भेजा गया है। इस मुद्दे पर सभी मेंबर एसोसिएशन्स की इस पर राय ली जाएगी। आगामी सालाना बैठक के प्रमुख एजेंड में कोट करते हुए लिखा गया है, ‘Grant of Associate Membership to Cricket Association Andaman & Nicobar Island for the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands’।

आईलैंड में भी क्रिकेट मैच करवाएगा BCCI?

इस फैसले को बैठक के बाद अगर मंजूरी मिली तो बीसीसीआई द्वीपों में भी क्रिकेट मैचों का आयोजन करवाना शुरू कर देगा। इस फैसले से अंडमान जैसे सभी द्वीपों में क्रिकेट का विस्तार होगा। हालांकि, बोर्ड इस पर जल्दबाजी नहीं करेगा कि इन द्वीपों की टीमों के फटाफट घरेलू क्रिकेट में भी शामिल किया जाएगा। बल्कि पहले इन टीमों को तैयार किया जाएगा ऐसे घरेलू टूर्नामेंट में उतारने से पहले। मौजूदा समय में भारत में होने वाली सालाना घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में 38 टीमें हिस्सा लेती हैं।

IPL चुनाव और ICC में बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा

रिपोर्ट में बीसीसीआई की आगामी सालाना बैठक में होने वाले अन्य प्रमुख एजेंडा होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मेंबर्स की नियुक्ति। मौजूदा समय में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हिस्सा हैं।

वहीं तीसरा प्रमुख एजेंडा आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में दो प्रतिनिधियों के चुनाव का होगा। आगामी बैठक में यह फैसला भी हो सकता है कि बोर्ड, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की गवर्निंग काउंसिल में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करेगा। मौजूदा समय में अरुण धूमल आईपीएल के चेयरमैन के पद पर तैनात हैं।

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