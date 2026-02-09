भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा सालाना करार की सूची जारी कर दी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन हुआ है। वहीं बोर्ड ने ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी खत्म कर दी है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोहम्मद शमी को भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं इशान किशन भी इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं।

बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की। इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की है। बोर्ड ने अपनी रिलीज में यह नहीं बताया है कि किस ग्रेड में कितना पैसा सालाना खिलाड़ियों को मिलेगा।

वहीं पिछले साल के मुताबिक ग्रेड ए प्लस के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़, ग्रेड ए में पांच करोड़, ग्रेड बी में तीन करोड़ और ग्रेड सी में एक करोड़ रुपये मिलते थे। इस लिहाज से विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब 4-4 करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर बीसीसीआई द्वारा यही रेट कैटेगरी रखी जाती है।

BCCI द्वारा जारी सालाना करार की पूरी लिस्ट:-

BCCI announces Annual Player Retainership for Team India Senior Men and Senior Women for the 2025-26 season#TeamIndia | Details 🔽https://t.co/Rd3pUCPRr9 pic.twitter.com/UNYRThs1kW — BCCI (@BCCI) February 9, 2026

पहली बार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुआ यह खिलाड़ी

साई सुदर्शन को पहली बार बीसीसीआई ने अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है। वह भारत के लिए पिछले कुछ समय से लगातार टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं। वहीं इशान किशन, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, सरफराज खान और रजत पाटीदार समेत पांच खिलाड़ियों को मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है।

