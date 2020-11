भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टीम इंडिया की जर्सी के लिए नया किट स्पॉन्सर मिल गया है। बोर्ड ने MPL Sports के साथ तीन साल के लिए करार किया है। नए करार में सिर्फ पुरुष टीम नहीं बल्कि, महिला और अंडर-19 टीम भी शामिल है। तीनों टीमों की जर्सी पर 2023 तक एमपीएल का नाम दिखेगा। MPL भारत का सबसे बड़ा esports प्लेटफॉर्म है। टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है।

बोर्ड के मुताबिक, करार ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही शुरू हो जाएगा। टीम इंडिया की जर्सी के अलावा एमपीएल स्पोर्ट्स को टीम इंडिया से जुड़े कपड़ों, टी-शर्ट, बैग्स और अन्य सामानों को बेचने का भी लाइसेंस प्राप्त हो गया है। एमपीएल स्पोर्ट्स सस्ती कीमत पर प्रशंसकों को जर्सी देगा। इस करार के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, ‘‘हम 2023 तक भारतीय पुरुषऔर महिला राष्ट्रीय टीम के लिए किट स्पॉन्सर के रूप में एमपीएल के साथ करार करके खुश हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है।’’

NEWS : BCCI announces MPL Sports as Official Kit Sponsor for Team India

As part of a three-year deal, MPL Sports designed and manufactured jerseys will be worn by Men’s, Women’s and the Under-19 INDIAN cricket teams.

More details https://t.co/Cs37w3JqiQ pic.twitter.com/VdIWcXGV8M

— BCCI (@BCCI) November 17, 2020