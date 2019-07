BCCI ने 2019-20 का घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम जारी किया, खेले जाएंगे 2036 मुकाबले

BCCI, Indian Domestic season: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2019-20 सीजन के लिए घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीजन के दौरान पुरुषों और महिलाओं के मिलाकर कुल 2036 घरेलू मुकाबले होंगे। सीजन की शुरुआत अगस्त में दलीप ट्रॉफी के मैच से होगी। दलीप ट्रॉफी के मुकाबले 17 अगस्त से 8 सितंबर तक खेले जाएंगे।

रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले 9 दिसंबर से शुरू होंगे, जो कि 14 फरवरी तक चलेंगे। 19 फरवरी से नॉकआउट स्टेज के मुकाबले शुरू होंगे। टूर्नामेंट का समापन 13 मार्च को होगा। रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट पिछले सीजन की तरह ही रखा गया है। इसमें प्लेट ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम अगले सीजन में एलीट ग्रुप सी के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं, एलीट ग्रुप सी में टॉप पर रहने वाली दो टीमें अगले सीजन में एलीट ग्रुप ए और एलीट ग्रुप बी के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। रणजी ट्रॉफी के बाद 18 मार्च से 22 मार्च तक ईरानी ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे।

