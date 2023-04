BCCI Women’s Annual Contract List: हरमनप्रीत कौर समेत इन तीन महिला क्रिकेटरों को ग्रेड ए में मिली जगह, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लिस्ट

बीसीसीआई ने 2022-23 सत्र के केंद्रीय अनुबंध में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को ए ग्रेड में रखा है। बोर्ड ने हाल ही में महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सैलरी भी बराबर की थी

बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के केंद्रीय अनुबंध की घोषणा कर दी है। फोटो सोर्स- ANI

BCCI Women’s Annual Contract List भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2022-23 सत्र के लिए महिला क्रिकेट टीम के केंद्रीय सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई की इस वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट सूची में महिला प्लेयरों को 3 ग्रेड में रखा गया है। ए ग्रेड में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को जगह मिली है। इन तीनों प्लेयरों को बीसीसीआई ने पिछले साल भी ए ग्रेड में ही रखा था। ग्रेड बी और ग्रेड सी में किसे मिली जगह बोर्ड की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड बी के अंदर 5 खिलाड़ियों को रखा गया है। इसमें रेणुका ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और राजेश्वर गायकवाड़ का नाम शामिल है। सी ग्रेड में 9 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें मेघना सिंह, देविका वेद्य, सब्बिनेनी मेघना, अंजली सरवानी, पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, राधा यादव, हरलीन देओल और यास्तिका भाटिया को जगह मिली है। जानिए किस प्लेयर को मिलेगा कितना वेतन? आपको बता दें कि बीसीसीआई ने हाल ही में पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के लिए समान वेतन की घोषण की थी। बोर्ड की उस घोषणा के बाद ए ग्रेड की खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो वहीं बी ग्रेड की प्लेयरों को 3 करोड़ और सी ग्रेड की खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए सालाना दिया जाएगा। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram