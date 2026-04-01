विश्व चैंपियन भारत इस साल जुलाई में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार एक अप्रैल 2026 को जारी बयान में यह जानकारी दी। बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि भारतीय पुरुष टीम 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैच खेलेगी।

यह भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2026-27 सत्र के लिए निर्धारित की गई दो द्विपक्षीय शृंखलाओं में से पहली सीरीज होगी। जिम्बाब्वे अगले साल (2027) के शुरू में तीन एकदिवसीय मैच की सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगा।

ये मैच तीन, छह और नौ जनवरी को क्रमशः कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे। भारत ने पिछले महीने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीता था। इससे पहले भारत 2024 और 2007 में भी टी20 विश्व कप जीत चुका है। भारत ने आखिरी बार 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां उसने पांच मैचों की टी20 शृंखला 4-1 से अपने नाम की थी।

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल