भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने गुरुवार (22 मार्च) को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्हें और पूरे बोर्ड को आत्मविश्वास था कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों से पाक-साफ निकलेंगे। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित क्रिकेट प्रशासकों की समिति (सीओए) ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा के प्रमुख नीरज कुमार से मोहम्मद शमी के मामले की जांच करने का आग्रह किया था, क्योंकि ये आरोप बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के प्रावधानों से संबंधित हैं।” बोर्ड ने कहा, “इस आग्रह पर नीरज कुमार ने इस मामले की जांच से संबंधित एक गोपनीय रिपोर्ट सीओए को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर सीओए का मानना है कि इस मामले में अब बीसीसीआई की भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत आगे किसी प्रकार की कार्रवाई और कार्यवाही की जरूरत नहीं है।” बयान में कहा गया है, “इस वजह से बीसीसीआई अब मोहम्मद शमी को बोर्ड की सालाना कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट के ग्रेड-बी में वार्षिक रिटेनरशिप का प्रस्ताव देगा।”

