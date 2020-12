बिग बैश लीग (Big Bash League 2020-21 ) के पांचवें मैच में होबार्ट हरिकेंस ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 11 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में ये उसकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने अपने पहले मैच में सिडनी सिक्सर्स को हराया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स का ये पहला मैच था। मैच में होबार्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में एडिलेड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन ही बना सकी।

मैच में टॉस जीतकर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। होबार्ट के ओपनर डी आर्सी शॉर्ट और विल जैक्स ने उसके इस फैसले को गलत साबित कर दिया। दोनों ने 8.2 ओवर में 63 रन जोड़े। जैक्स 25 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। कॉलिन इनग्राम ने 19 गेंद पर 25 रनों की पारी खेली। कप्तान पीटर हैंड्सकॉम्ब का बल्ला नहीं चला। वे 4 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बन गए। मैक्लेस्टर राइट एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

