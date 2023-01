BBL 12: 75 सेकंड में क्रीज पर ना पहुंचने के बाद भी आउट नहीं दिए गए मार्कस स्टोइनिस, जानिए क्या है टाइम आउट नियम

Marcus Stoinis: मार्कस स्टोइनिस ने तूफानी पारी खेलते हुए महज 35 गेंदों में ही 74 रन बना लिए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए।

Marcus Stoinis ने खेली शानदार पारी (फोटो- ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram