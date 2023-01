BBL: बिग बैश लीग को 61 की जगह 43 मैच का किया जाएगा, जानिए क्या हैं 3 प्रमुख वजहें

Big Bash League In New Look From 2024: SA20 और ILT20 के शुरू होने के कारण बिग बैश लीग 2023 में बहुत से विदेशी दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे।

बिग बैश लीग को 2024 से एक नए रूप में देखने की उम्मीद है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नई प्रसारण डील की पुष्टि की है। (सोर्स- ट्विटर/@BBL)

