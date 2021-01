बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 में बुधवार यानी 13 जनवरी को बारिश से प्रभावित मैच में सिडनी सिक्सर्स ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत में सिडनी सिक्सर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप ने अहम भूमिका निभाई। जोश फिलिप ने 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी ताबड़तोड़ पारियों के कारण सिडनी थंडर के एलेक्स हेल्स और डेनियल सैम्स की अर्धशतकीय पारियां बेकार हो गईं।

डेनियल सैम्स ने अर्धशतक लगाने के अलावा 2 विकेट भी लिए थे, लेकिन उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन भी सिडनी थंडर को जीत दिलाने में असफल रहा। कैनबरा के मानुका ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बनाए। उसकी ओर से इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 गेंद में 54 रन बनाए। ऑलराउंडर डेनियल सैम्स ने 4 चौके और एक छक्के की मदद से 37 गेंद में नाबाद 50 रन बनाए।

इन दोनों के अलावा सिडनी थंडर की ओर से इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स और ऑस्ट्रेलिया के नाथन मैकएंड्रयू ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। बिलिंग्स ने 15 गेंद में 15 और मैकएंड्रयू ने 8 गेंद में नाबाद 17 रन बनाए। सिडनी सिक्सर्स की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई। इसके बाद जब बारिश थमी और दोबारा खेल शुरू हुआ तो सिडनी सिक्सर्स को 14 ओवर में 129 रन बनाने का लक्ष्य मिला। सिडनी सिक्सर्स ने 12.4 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना मैच अपने नाम कर लिया।

Philippe gets us that little bit closer!

needed off #smashemsixers #BBL10pic.twitter.com/t1sNtpVqlh

— Sydney Sixers (@SixersBBL) January 13, 2021