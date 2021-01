ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 27वें मुकाबले में चौके-छक्के की बरसात की। उन्होंने 55 गेंद में नाबाद 97 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 7 छक्के लगाए। मतलब 70 रन बाउंड्री से बटोरे। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर मेलबर्न स्टार्स ने होबार्ट हरिकेंस को 10 रन से मात दी।

मेलबर्न स्टार्स की इस जीत का जश्न दिल्ली कैपिटल्स ने भी मनाया। दरअसल, मार्कस स्टोइनिस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। आईपीएल 2020 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। इस जीत से मेलबर्न स्टार्स को अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गया। उसके अब 7 मैच में 15 अंक हैं। उसने 3 मैच जीते हैं, जबकि तीन में उसे हार झेलनी पड़ी है। एक मैच का नतीजा नहीं निकला था। मेलबर्न स्टार्स को लगातार तीन हार के बाद यह जीत नसीब हुई है। होबार्ट हरिकेंस इस हार के बावजूद तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उसके 8 मैच में 18 अंक हैं। उसने अब तक 5 मैच में जीत हासिल की है, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

होबार्ट के Bellerive Oval मैदान पर खेले गए इस मैच में होबार्ट हरिकेंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मेलबर्न स्टार्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी होबार्ट हरिकेंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन ही बना पाई। मार्कस स्टोइनिस ने मेलबर्न स्टार्स की पारी के आखिरी ओवर में 18 रन बनाए।

Marcus Stoinis started the final over of the innings on 79* and got ever-so-close to a century

A knock that more than deserved all the praise it got #BBL10 pic.twitter.com/3Hc09ovZnC

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 4, 2021