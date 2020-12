बिग बैश लीग ( Big Bash League 2020-21) के तीसरे मैच में मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी थंडर्स को 22 रन से हरा दिया। ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी वाली टीम मेलबर्न की टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले पिछले मैच में उसने ब्रिस्बेन हिट को 6 विकेट से हरा दिया था। सिडनी थंडर्स के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 29 गेंद पर ही अर्धशतक ठोक दिया। वे पिछले मैच में ब्रिस्बेन के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके थे।

मैच में टॉस जीतकर मेलबर्न के कप्तान मैक्सवेल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्टोइनिस और आंद्रे फ्लेचर ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दोनों ने 4.3 ओवर में 41 रनों की साझेदारी कर दी। फ्लेचर 12 रन बनाकर तनवीर सांगा का शिकार बन गए। मैक्सवेल ने इसके बाद स्टोइनिस का बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10.4 ओवर में 97 रन तक पहुंचा दिया। स्टोइनिस 37 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.86 रहा। हिल्टन कार्टराइट सिर्फ 9 रन ही बना सके।

“He’s been outstanding for a number of years now. And he’s just getting better and better”

@Gmaxi_32 on KFC Player of the Match Adam Zampa #BBL10 pic.twitter.com/14WXJWbXOg

— KFC Big Bash League (@BBL) December 12, 2020