बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 37वें मैच में इंग्लैंड के ओपनर जेसन राय ने पर्थ में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 35 गेंद में अर्धशतक ठोका। उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 गेंद में नाबाद 74 रन बनाए। जेसन रॉय और उनके हमवतन लियाम लिविंगस्टोन के अर्धशतक की मदद से पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) ने होबार्ट हरिकेंस (Hobart Hurricanes) के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल की।

जेसन रॉय प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में होबार्ट हरिकेंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। उसकी ओर से डी’आर्सी शॉर्ट हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 7 चौके की मदद से 47 गेंद में 54 रन बनाए। उनके अलावा टिम डेविड ने नाबाद 31 रन बनाए। डेविड ने 23 गेंद की अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से झाए रिचर्डसन, जेसन बेहरेनडॉर्फ और फवाद अहमद ने 1-1 विकेट झटके। एरोन हार्डी ने 36 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की शुरुआत शानदार रही। जेसन रॉय और लियाम लिविंगस्टोन ने पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की। पहले विकेट के रूप में लियाम लिविंगस्टोन पवेलियन लौटे। स्कॉट बोलैंड ने 15वां ओवर फेंका। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मलान ने लियाम लिविंगस्टोन को लपका। वह जब आउट हुए तब टीम को जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी और 34 गेंदें शेष थीं।

लियाम के आउट होने पर विकेटकीपर जोश इनगिस मैदान पर आए। उन्होंने 7 गेंद में नाबाद 7 रन बनाए। होबार्ट हरिकेंस की ओर से 6 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की। डी’आर्सी शॉर्ट और माइकल ओवन ने भी गेंदबाजी की। माइकल ओवन सबसे महंगे साबित हुए। उनके एक ओवर में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 18 रन बटोरे। डी’आर्सी शॉर्ट ने भी दो ओवर में 22 रन लुटाए।

JRoy and the moment that brought up the partnership #TheFurnace #MADETOUGH #BBL10 https://t.co/j9KVj97jRW

— Perth Scorchers (@ScorchersBBL) January 12, 2021