बिग बैश लीग (Big Bash League 2020-21) के लीग राउंड के मुकाबले हो चुके हैं। 29 जनवरी से अगले राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। पांच टीमों ने बिग बैश फाइनल्स (प्लेऑफ) के लिए क्वालीफाई कर लिया है। सिडनी सिक्सर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, सिडनी थंडर, ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने फाइनल्स में अपना स्थान पक्का किया। होबार्ट हरिकेंस, ग्लेन मैक्सवेल की टीम मेलबर्न स्टार्स और एरॉन फिंच की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स क्रमश: छठे, सातवें और आठवें स्थान पर रही।

भारत में खेले जाने वाले आईपीएल के प्लेऑफ और बिग बैश लीग के फाइनल्स की तुलना करें तो आईपीएल के प्लेऑफ में 4 मैच होते हैं। वहीं, बिग बैश के फाइनल्स में पांच मुकाबले खेले जाते हैं। आईपीएल के प्लेऑफ में चार टीमें पहुंचती हैं तो बिग बैश में पांच। आईपीएल क्वालिफायर-1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर-2 और फाइनल मैच होते हैं। दूसरी ओर, बिग बैश लीग में एलिमिनेटर, क्वालिफायर, नॉकआउट, चैलेंजर और फाइनल मुकाबले खेले जाते हैं। क्वलिफायर में टॉप की दो टीमें खेलती हैं। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जाती है और हारने वाले चैलेंजर मैच खेलती है।

एलिमिनेटर में चौथे और पांचवें स्थान पर रहने वाली टीम खेलती है। जीतने वाली टीम नॉकआउट मैच में पहुंचती है और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। नॉकआउट में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से होता है। इसके बाद जो टीम नॉकआउट में जीत लेती है वह चैलेंजर मैच खेलती है। वहां उसका मुकाबला क्वालिफायर हारने वाली टीम से होता है। इसके बाद चैलेंजर मैच जीतने वाली टीम क्वालिफायर में जीतने वाली टीम से फाइनल मैच खेलती है।

56 matches complete

Here’s how the #BBL10 ladder ended up pic.twitter.com/A6aM3JC6bX

— KFC Big Bash League (@BBL) January 26, 2021