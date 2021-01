बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के एलिमिनेटर (Eliminator) मुकाबले में 29 जनवरी को ब्रिसबेन हीट ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ब्रिसबेन हीट ने नॉकआउट ने प्रवेश किया। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 7 विकेट पर 130 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बना मैच अपने नाम कर लिया।

एडिलेड स्ट्राइकर्स की शुरुआत अच्छी रही। उसके ओपनर और विकेटकीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) और जेक वेदर्ल्ड (Jake Weatherald) ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े। एलेक्स कैरी 13 रन बनाकर आउट हुए। टीम का स्कोर जब 55 रन था, तब वेदर्ल्ड ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। एलेक्स कैरी और वेदर्ल्ड के आउट होने के बाद नियमित अंतराल पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के विकेट गिरते रहे। यही वजह रही है कि वह 20 ओवर में 130 रन का स्कोर ही खड़ा कर पाई।

दूसरी ओर ब्रिसबेन हीट के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की गेंदबाजी ने भी कमाल दिखाया। मार्नस लाबुशेन ने 4 ओवर में महज 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मिशेल स्वीपसन ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। यह लगातार दूसरा मैच है, जिसमें लाबुशेन ने 3 विकेट लिए हैं। इससे पहले उन्होंने 26 जनवरी को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान क्रिस लिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर महज 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उस समय टीम का स्कोर भी 6 रन ही था। लिन ने एक छक्के की बदौलत 6 रन बनाए थे। उनकी जगह आए मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए।

मार्नस लाबुशेन भी 6 रन बनाकर वेस अगर की गेंद पर पवेलियन लौट गए। लाबुशेन के आउट होने पर सैम हेजलट क्रीज पर आए, लेकिन पीटर सिडल ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। सैम 4 रन ही बना पाए। ब्रिसबेन हीट ने 3.5 ओवर में 23 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे।

