बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के चैलेंजर मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स ने ब्रिसबेन हीट को 49 रन से हरा दिया। बारिश से प्रभावित इस मैच में ब्रिसबेन हीट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स ने 18.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे कि तभी बारिश आ गई।

इसके बाद खेल रोक दिया गया। दोबारा खेल शुरू होने पर डकवर्थ लुईस नियम (डीएलएस) के तहत ब्रिसबेन हीट को 18 ओवर में 200 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि, कैनबरा के मानुका ओवल में खेले गए मैच में ब्रिसबेन हीट 18 ओवर में 9 विकेट पर 150 रन ही बना पाई। इस तरह पर्थ स्कॉर्चर्स ने 49 रन से मैच अपने नाम कर लिया। अब 6 फरवरी को होने वाले फाइनल में उसका मुकाबला सिडनी सिक्सर्स से होगा। फाइनल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

पर्थ स्कॉर्चर्स की इस जीत में उसके ओपनर और इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) की तूफानी पारी ने अहम भूमिका निभाई। लिविंगस्टोन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 39 गेंद में 77 रन ठोक दिए। उन्होंने 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और पारी के दौरान 5 चौके और 6 छक्के लगाए। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

दूसरे ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने भी 6 चौके की मदद से 42 गेंद में 58 रन की नाबाद पारी खेली। लिविंगस्टोन की जगह क्रीज पर मिशेल मार्श ने भी आतिशी पारी खेली। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए।

