बिग बैश लीग ( Big Bash League) 2020-21 के 49वें मैच में ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) ने मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) के खिलाफ 26 रन से जीत हासिल की। ब्रिसबेन हीट के कप्तान क्रिस लिन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एरोन फिंच की अगुआई वाली मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम 18.4 ओवर में ऑलआउट हो गई।

मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से उसके विकेटकीपर सैम हार्पर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को जिताने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण उनका प्रयास अधूरा रह गया। सैम हार्पर ने 29 गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वह 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 32 गेंद में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मेलबर्न रेनेगेड्स के सिर्फ इमाद वसीम और जैक प्रेस्टविज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। ओपनर शॉन मार्श ने 27 गेंद में 4 चौके की मदद से 28 रन बनाए। मेलबर्न रेनेगेड्स के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए।

ब्रिसबेन हीट की ओर से मार्क स्टेकटी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3.4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट लिए। इसमें दो विकेट उन्होंने अपने चौथे ओवर में लिए। जेवियर बार्टलेट ने 35 रन और मिशेल स्वीपसन ने 26 रन देकर 2-2 विकेट लिए। इससे पहले ब्रिसबेन हीट की ओर से कप्तान क्रिस लिन हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 गेंद में 52 रन बनाए। उन्होंने भी 29 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया था।

Huge wicket for the Heat, with Finch gone for four…

Follow live: https://t.co/yDKVdVf9su #BBL10 pic.twitter.com/LQgyfMrl7T

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 23, 2021