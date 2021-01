करीब दो साल से इंग्लैंड की टीम से बाहर चल रहे एलेक्स का बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 में शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को टूर्नामेंट के 48वें मैच में उन्होंने 51 गेंद में शतक ठोक दिया। इससे पहले वह इसी टूर्नामेंट में 21 गेंद में अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने 22 जनवरी को एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान में खेले गए मैच में 9 चौके और 8 छक्के की मदद से 56 गेंद में 110 रन बनाए।

खास यह है कि एक दिन पहले ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चयनकर्ता एड स्मिथ ने भारत दौरे के लिए एलेक्स हेल्स को चुनने से इंकार कर दिया था। एलेक्स हेल्स 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे, लेकिन ड्रग लेने के कारण वर्ल्ड कप खेलने से वंचित रह गए थे। साल 2019 में इंग्लैंड ने ही पहली बार वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। एलेक्स हेल्स का यह दुर्भाग्य ही था कि वह अपनी गलती के कारण चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तब से उनकी इंग्लैंड की टीम में वापसी नहीं हो पाई है।

इस मैच की बात करे तो एलेक्स हेल्स की शानदार पारी के दम पर सिडनी थंडर ने न सिर्फ टूर्नामेंट के इतिहास का सर्वोच्च स्कोर बनाया, बल्कि टॉप पर चल रही सिडनी सिक्सर्स को 46 रन से हरा दिया। सिडनी थंडर ने तीन मैच के बाद जीत का स्वाद चखा।

सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी थंडर ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बिग बैश लीग के इतिहास में यह सबसे बड़ा स्कोर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन ही बना पाई।

मोएसिस हेनरिक्स 7 चौके और एक छक्के की मदद से 35 गेंद में 56 रन बना सिनडी सिक्सर्स की ओर से हाइएस्ट स्कोरर रहे। उनके अलावा ओपनर जोश फिलिप ने 11 गेंद में 20, जेम्स विंसे ने 23 गेंद में 38, जॉर्डन सिल्क ने 30 गेंद में 42 और डेनियल क्रिस्टियान ने 16 गेंद में 21 रन बनाकर अपनी टीम को जिताने की कोशिश की, लेकिन बड़ा लक्ष्य होने के कारण असफल रहे।

