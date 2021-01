बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 46वें मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने ब्रिसबेन हीट 82 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वह अंक तालिका में शीर्ष-4 में पहुंच गई। उसकी इस जीत में उसके विकेटकीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) का बहुत बड़ा योगदान रहा। एलेक्स कैरी ने बिग बैश लीग (बीबीएल) के इतिहास का दूसरा शतक लगाया। खास यह है कि एलेक्स कैरी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा था, लेकिन फ्रैंचाइजी ने उन्हें एक दिन पहले यानी 20 जनवरी 2021 को ही रिलीज कर दिया था।

एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्रिसबेन हीट 17.3 ओवर में 115 रन पर ही ऑलआउट हो गई। एडिलेड स्ट्राइकर्स के वेस अगर 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं, पीटर सिडल ने 2.3 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। डैनी ब्रिग्स, लियाम ओ कोन्नोर और माइकल नेसर भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

मार्नस लाबुशेन ब्रिसबेन हीट की ओर से हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 25 गेंद में 28 रन बनाए। उनके अलावा मैक्स ब्रायंट ने 16 गेंद में 25 रन बनाए। कप्तान क्रिस लिन ने 2 चौके और एक छक्के की मदद से 9 गेंद में 17 रन बनाए। जो डेनली ने 15 और विकेटकीपर जिमी पियरसन ने 12 रन बनाए। इन पांचों बल्लेबाजों के अलावा ब्रिसबेन हीट का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। एडिलेड स्ट्राइकर्स के माइकल नेसर ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिशेल स्वीपसन का बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। यह देखिए वीडियो

