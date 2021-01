बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 51वें मुकाबले में ए़डिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) ने सिडनी थंडर को 6 रन से हरा दिया। इस जीत से सिडनी थंडर पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर खिसक गई, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स तीसरे नंबर पर पहुंच गई। सिडनी थंडर ने पिछले मैच में सिडनी सिक्सर्स को हराया 46 रन से हराया था। उस मैच में सिडनी थंडर के ओपनर एलेक्स हेल्स ने शतक लगाया था। हालांकि, इस में वह फ्लाप हो गए और 9 गेंद में 10 रन ही बना पाए।

हेल्स के अलावा सिडनी थंडर के गेंदबाज एडम मिलने की शानदार गेंदबाजी पर भी पानी फिर गया। न्यूजीलैंड के एडम मिलने (Adam Milne) ने 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और एक विकेट भी झटका। उन्होंने 22 गेंदें डॉट फेंकी। बिग बैश लीग के इतिहास में किसी गेंदबाज का यह दूसरा सबसे किफायती स्पेल है। इसके बावजूद मध्यक्रम की असफलता ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। एडिलेड के एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी थंडर (Sydney Thunder) 20 ओवर में 7 विकेट पर 153 रन ही बना पाई। सिडनी थंडर की ओर से ओपनर उस्मान ख्वाजा हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 4 चौके और एक छक्के की मदद से 30 गेंद में 36 रन बनाए। कप्तान कॉलिन फर्ग्युसन ने 18 गेंद में 22 रन बनाए। एलेक्स रोस ने 18 रन का योगदान दिया। पुछल्ले बल्लेबाज बेन कटिंग ने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 17 गेंद में नाबाद 24 रन बनाए।

बेन कटिंग और नाथन मैकएंड्रयू (नाबाद 17 रन, 10 गेंद) ने टीम को जिताने की काफी कोशिश की, लेकिन मध्यक्रम के फेल होने की भरपाई नहीं कर पाए और सिडनी थंडर को 6 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी। एडिलेड स्ट्राइकर्स के पीटर सिडल भी इन दोनों की राह का रोड़ा बने। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए। पीटर सिडल मैन ऑफ द मैच चुने गए। सिडनी थंडर के आखिरी 6 विकेट 42 रन के भीतर गिरे।

