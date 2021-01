बिग बैश लीग (Big Bash League) 2020-21 के 40वें मैच में मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 111 रन से बड़ी जीत हासिल की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में पहले एडम जम्पा की गुगली का कहर दिखा, फिर वेस्टइंडीज के आंद्रे फ्लेचर की विस्फोटक बल्लेबाजी। मेलबर्न स्टार्स ने पिछले 6 मैच में सिर्फ एक जीत हासिल की थी। इस जीत से उसे अंक तालिका में भी लाभ मिला। अब वह टॉप-4 में पहुंच गई है।

इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स 14.2 ओवर में सिर्फ 68 रन पर ऑलआउट हो गई। उसकी ओर से मैट रैनशॉ (22 रन, 23 गेंद), जोनाथन वेल्स (18 रन, 23 गेंद) और जेक वेदरर्ल्ड (10 रन 9 गेंद) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। उसके तीन बल्लेबाज एक रन के स्कोर पर आउट हुए। इसमें कप्तान एलेक्स कैरी का भी नाम शामिल है। एडम जम्पा के अलावा ग्लेन मैक्सवेल और जहीर खान ने 2-2 विकेट लिए। बिली स्टैनलेक ने भी एक विकेट लिया।

ग्लेन मैक्सवेल की अगुआई वाली मेलबर्न स्टार्स की ओर से मार्कस स्टोइनिस और आंद्रे फ्लेचर ने पारी की शुरुआत की। दोनों पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। स्टोइनिस 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैक्सवेल ने दूसरे विकेट के लिए फ्लेचर के साथ 61 रन की साझेदारी की। मैक्सवेल 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 28 गेंद की अपनी पारी में 3 चौके और एक छक्का लगाया।

A special moment for the Spiceman at the @MCG #TeamGreen pic.twitter.com/0VKFGioJ2S

— Melbourne Stars (@StarsBBL) January 15, 2021