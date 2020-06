कोविड-19 के बीच फ्रांस में जारी बुंदेसलिगा लीग पर बायर्न म्यूनिख ने जाती हासिल की है। वह लगातार 8वीं बार इस लीग के चैंपियन बने हैं। बायर्न ने मंगलवार (16 जून) को हुए इस आखिरी टूर्नामेंट में वार्डेर ब्रेमेन क्लब को 1-0 से मात दी है। टीम के लिए अकेला गोल रॉबर्ट लेवनडॉस्की ने 43वें मिनट में किया था।

बता दें बायर्न ने पिछले मैच में बोरूसिया मोचेंगलादबाख को 2-1 शिकस्त दी थी। वार्डेर के खिलाफ जीत के साथ ही बायर्न ने 29वें खिताब पर अपने नाम पर मुहर लगा ली है। बायर्न पॉइंट टेबल में 76 अंक के साथ टॉप पर काबिज है। दूसरे नंबर पर काबिज बोरुसिया डॉर्टमंड के 66 पॉइंट हैं।

बुंदेसलिगा के इस सीजन में अभी 23 मैच और बाकी हैं। इस लीग का अंतिम मुकाबला 27 जून को खेला जाएगा, जिसमें बायर्न का दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पहले ये मैच 8 मार्च को होना था लेकिन महामारी के बढ़ते प्रभाव के चलते इसकी डेट आगे बढ़ाई गई थीं। 16 मई के बिना दर्शकों के ये लीग फ्रांस में खेली जा रही है। बुंदेसलिगा की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न ने 58 में से सबसे ज्यादा 30 बार यह खिताब जीता है।

Bundesliga Champions 2020! Despite the difficult conditions in the last weeks we can celebrate the eighth German Championship in a row. Congrats to the team and all members of @FCBayern! These times show the great cohesion of this club and I’m proud of being a part of it pic.twitter.com/kRO4xX7rQ3

— Oliver Kahn (@OliverKahn) June 16, 2020