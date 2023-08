स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनने वाली जगह पर सरकारी ऑफिस बनन से नाराज गांव वाले दे रहे धरना, दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना के करीब बजितपुर ठकरान ग्राम सभा के लोग धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीन लेकर उनके साथ धोखा किया गया है।

ईएनएस RIYAKASANA

डीडीए बाजितपुर गांव में सरकारी ऑफिस बनाना चाहती है

