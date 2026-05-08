इंडियन प्रीमियर लीग 2013 में 13 साल पहले 8 मई 2013 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज 99 रन पर नाबाद रह गए थे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी 99 पर नाबाद पवेलियन लौटा था। रैना ने इस पारी के दौरान 52 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 190.38 का रहा। रैना की इस पारी के दमपर चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 223 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट पर 146 रन ही बना पाई थी।

आईपीएल में अबतक रैना के अलावा तीन बल्लेबाज 99 पर नाबाद रहे हैं। 13 अप्रैल 2019 को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP)से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ क्रिस गेल 64 गेंद पर 99 रन बनाकर नाबाद रह गए थे। उन्होंने 5 छक्के और 10 चौके लगाए थे। 154.68 का स्ट्राइक रेट रहा था।

मयंक अग्रवाल और शिखर धवन

2 मई 2021 को पंजाब किंग्स के मयंक अग्रवाल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 58 गेंद पर 99 रन बनाकर नाबाद रहे थे। 170.68 के स्ट्राइक रेट वाली इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। 9 अप्रैल 2023 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स के लिए शिखर धवन ने 66 गेंद पर नाबाद 99 रन बनाए थे। 150 के स्ट्राइक रेट वाली इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 12 चौके लगाए थे।

IPL में 99 पर नॉटआउट — दुर्लभ रिकॉर्ड IPL इतिहास | 4 बल्लेबाज N 99 नॉटआउट V विश्लेषण 4 IPL इतिहास में

99 नॉटआउट पारियां 270 सर्वोच्च SR

(MA अग्रवाल) 10 साल का फासला

(2013 से 2023) दुर्लभ रिकॉर्ड IPL के 17 साल में केवल 4 बार — 99 पर नॉटआउट IPL इतिहास में अब तक केवल 4 बल्लेबाज 99 रन पर नॉटआउट रहे हैं। सबसे पहले यह कारनामा सुरेश रैना ने 2013 में किया था। दो बार यह रिकॉर्ड 2023 में बना — मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, दोनों पंजाब किंग्स के लिए। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स 99 * SR: 190.38 क्रिस गेल किंग्स इलेवन पंजाब 99 * SR: 254.68 मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स 99 * SR: 270.68 शिखर धवन पंजाब किंग्स 99 * SR: 250.00 बल्लेबाज टीम रन 4s SR विरोधी वर्ष सुरेश रैना CSK 99* 11 190.38 SRH 2013 क्रिस गेल KXIP 99* 10 254.68 RCB 2019 मयंक अग्रवाल PBKS 99* 8 270.68 DC 2023 शिखर धवन PBKS 99* 12 250.00 SRH 2023 दिलचस्प संयोग 2023 में दो बार — दोनों पंजाब किंग्स के लिए 2023 का साल इस रिकॉर्ड के लिए खास रहा। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन — दोनों ने पंजाब किंग्स की जर्सी में 99 नॉटआउट की पारी खेली। अग्रवाल ने दिल्ली के खिलाफ और धवन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। किस टीम के खिलाफ हुआ सबसे ज्यादा सनराइजर्स हैदराबाद (2 बार) सर्वाधिक बार यह रिकॉर्ड बनाने वाली टीम पंजाब किंग्स (3 बार) सर्वोच्च स्ट्राइक रेट 270.68 — मयंक अग्रवाल सर्वाधिक 4s 12 — शिखर धवन मैदान का संयोग हैदराबाद में दो बार यह रिकॉर्ड बना सुरेश रैना (2013) और शिखर धवन (2023) — दोनों ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 99 नॉटआउट की पारी खेली। क्रिस गेल ने मोहाली में और मयंक अग्रवाल ने अहमदाबाद में यह कारनामा किया। शतक से एक कदम दूर चारों बल्लेबाज 100 नहीं बना सके — पर टीम जीती 99 रन पर नॉटआउट रहना इसलिए होता है क्योंकि बल्लेबाज के पारी समाप्त होने से पहले ओवर खत्म हो जाते हैं या टीम जीत जाती है। शतक न मिले, लेकिन इन चारों की टीम को उनकी पारी से जीत मिली।

IPL की सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

आईपीएल 2026 में अभिषेक शर्मा 15 गेंद पर हैदराबाद के लिए और वैभव सूर्यवंशी तीन बार 15 गेंद पर राजस्थान के लिए पचासा लगा चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।