VIDEO: रनर लेकर क्रीज पर उतरा बल्लेबाज लेकिन भूल गया, मजेदार ढंग से हुआ आउट

विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच ड्रमॉय्न ओवल में खेले गए शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप अपनी हसी नहीं रोक पाएंगे। न्यू साउथ वेल्स के तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्टीव ओ कीफे अजीबो गरीब तरीके से आउट हो गए। दरअसल हैमस्ट्रिंग की वजह से स्टीव दौड़ नहीं पा रहे थे और अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। 34 साल का ये खिलाड़ी अपने साथ निक लार्किन को एक रनर के रूप में लेकर आए। दुर्भाग्य से स्टीव पूरी तरह से भूल गया कि उनके साथ एक रनर है और रन दौड़ने लगे। जिसके चलते वे रन-आउट हो गए।

Steve O’Keefe came out to bat with a runner…

Then he forgot he had a runner #SheffieldShield | #NSWvVIC pic.twitter.com/Uz6BQAki7o

— #7Cricket (@7Cricket) March 13, 2019