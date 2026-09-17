Asian Games 2026, BAN W vs CHN W: चीन की महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गई जबकि बांग्लादेश की टीम एक भी गेंद खेले बिना सेमीफाइनल में पहुंच गई। दरअसल 17 सितंबर यानी गुरुवार को बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का सामना चीन के साथ होना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका और चीन के अभियान का समापन खराब तरीके से हुआ।

निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खराब मौसम के कारण चीन और बांग्लादेश के बीच महिला टी20 क्वार्टर फाइनल मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। इस मैच के रद्द होने के बाद चीन इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया जो 2010 के बाद से एशियाई खेलों में तीसरी बार हिस्सा ले रहा था।

सेमीफाइनल में पहुंची बांग्लादेश की टीम

चीन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच रद्द होने के बावजूद निगार सुल्ताना की बांग्लादेशी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। एशियाई खेलों में क्रिकेट खेलने के नियमों के तहत अगर मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है तो बेहतर रैंकिंग वाली टीम अगले दौर में पहुंच जाती है। अब इसी मैदान पर दूसरे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड से होगा।

जापान से होगा भारत का मुकाबला

क्रिकेट में चीन का सफर समाप्त होने के बाद अब चीन का इस खेल में मेडल हासिल करने का सपना भी टूट गया क्योंकि पुरुष टीम टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमों में से चीन नहीं है। महिला क्रिकेट के सभी मुकाबले निशिन में ही आयोजित किए जाने हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला जापान के साथ 18 सितंबर को यहीं पर होगा। भारतीय टीम आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम का सामना बांग्लादेश के साथ होने की संभावना है।

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)