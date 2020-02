अंडर-19 विश्वकप का फाइनल मैच भारत-बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन बांग्लादेश ने इस मैच में तीन विकेट से जीत हासिल कर पहल बार विश्वकप का खिताब अपने नाम किया। इस मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुकाबले के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी भारतीय प्लेयर्स के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं।

बारिश बाधित इस मुकाबले में बांग्लादेश ने तीन विकेट से जीत दर्ज की। जैसे ही बांग्लादेश के चैंपियन बनने की घोषणा हुई वैसे ही मैदान पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने पहुंच कर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक एक खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के पास पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया।

यही नहीं, बांग्लादेशी खिलाड़ी ने कुछ भड़काऊ बात भी कही, जिसके बाद सामने खड़े भारतीय खिलाड़ी ने उसे हाथ से दूर हटाया। यही नहीं, इसके बाद अंपायर को भी बीच बचाव के लिए मैदान में आना पड़ा।

Bangladesh team misbehaving with the players of #TeamIndia on the field after their win!

Seriously this is not looking good Bangladesh team ! #IndvsBan #INDvBAN #U19CWC #Bangladeshpic.twitter.com/NmSc0ycxq9

