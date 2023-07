IND w vs BAN w: बारिश के बाद भरभराई टीम इंडिया, बांग्लादेश ने इतिहास रचने का गंवाया मौका; सीरीज 1-1 से बराबर

बांग्लादेश और भारत की महिला क्रिकेट टीम के बीच हुआ तीसरा वनडे टाई हो गया है। इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। बांग्लादेश अगर यह सीरीज जीत जाती तो इतिहास बन जाता।

बांग्लादेश और भारत की महिला क्रिकेट टीम के बीच हुआ तीसरा वनडे टाई हो गया है। फोटो सोर्स- Bangladesh Cricket Board

भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला टाई हो गया है। टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ एक विकेट बचा था। जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम को मरूफा अख्तर ने झटका देने का काम किया। मरूफा ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मेघना सिंह को कैच आउट कर दिया, जिसके बाद मैच टाई हो गया और तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। भारत को मिला था 226 रन का लक्ष्य बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। मेजबान टीम की ओर से फर्गना हक ने 107 रन की पारी खेली, जबकि शमीमा सुल्ताना (52) ने हाफ सेंचुरी लगाई। अंत में शोभना ने 22 गेंदों में 23 रन का योगदान दिया। भारत को जीत के लिए 226 रन का लक्ष्य मिला था। गेंदबाजी में स्नेहा राणा ने 2 विकेट चटकाए। स्मृति और हरलीन की पारी गई बेकार 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा 4 रन बनाकर आउट हो गईं। भारत को पहला झटका 11 के स्कोर पर लगा। तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं यास्तिका भाटिया भी 5 रन की पारी खेलकर आउट हो गईं। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 59 और हरलीन देओल ने 77 रन की पारी खेली। बारिश के बाद पलटा मैच भारत की बल्लेबाजी के दौरान 38वें ओवर में बारिश ने मैच में खलल डाला। जिस वक्त बारिश आई उस समय भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन था और जीते के लिए 12 ओवर में 53 रन चाहिए थे। बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो ओवर्स नहीं कटे, लेकिन मैच पलट गया। टीम इंडिया ने इसके बाद 52 रन बनाए, लेकिन 6 विकेट खो दिए। जेमिमा रोड्रिग्स 33 रन पर नाबाद रहीं। जीत का जिम्मा उन्हीं पर था।

